"Mam 1900 zł i muszę utrzymać 5-osobową rodzinę". Internautka prosi o pomoc "Wstyd się przyznać, ale od marca dopadnie mnie bieda. Mąż będzie na rencie, ja mam pensję minimalną"– wyznaje matka 3 dzieci. Sytuacja, w której się znalazła, całkowicie ją przytłoczyła. Kobieta za 1900 zł musi utrzymać 5-osobową rodzinę (123RF) Kobieta mieszka na Podlasiu i mówi, że tam nie ma co liczyć na większą pensję niż minimalna. "Macie jakieś sposoby na wyżycie 5-osobowej rodziny za 1900 zł?" – pyta kobieta na forum WP Kafeteria. Tłumaczy, że tyle jej zostanie po zrobieniu wszystkich opłat. 1900 zł na utrzymanie całej rodziny "Boję się, mogłabym wyjechać do większego miasta i wracać na przykład na weekendy, ale mąż jest po operacji kręgosłupa i zawale, ma 40 lat i nie da rady zajmować się 5-letnimi bliźniakami" – pisze internautka. "Miałyście kiedyś taką sytuację? Jak dałyście radę? Może jakieś mądre sposoby na to, by mądrze rozplanować budżet?" – pyta. Niektóre reakcje internautów były naprawdę złośliwe. "Jak to liczyłaś? Ty masz 1700 minimalnej, mąż pewnie 1700 renty i 1500 na dzieci to daje prawie 5 tys. zł. Gdzie podziałaś 3 tys., że tak mało ci zostaje?" – napisał jeden z nich. Inni dopytywali, czy doliczyła 500+ za każde dziecko. "Mężowi chyba rąk nie ucięło? Niech idzie z grupą inwalidzką na cieciówę, a w dni wolne puszki zbiera na złom" – czytamy w innym komentarzu. YouTube może pomóc Większość osób starała się pomóc kobiecie. Doradzali jej, że może udzielać korepetycji, jednak ona stwierdziła, że jest tak w stanie dorobić jedynie 15 zł za godzinę. "Na YouTubie jest dużo pomysłów, jak zaoszczędzić na jedzeniu, korzystałam z tego na studiach i zamykałam się na jedną osobę w 300 zł na miesiąc i nie głodowałam!" – stwierdziła inna internautka. "Najlepiej będzie planować sobie budżet bardzo dokładnie, zapisywać w zeszycie wydatki, ile czego się zużywa, kiedy trzeba będzie dzieciakom ciuchy kupić. Można też pobuszować na grupach na Facebooku. Często ubranka i akcesoria można dorwać za paczkę pampersów" – dodała. Kolejna internautka poradziła kobiecie, żeby pomyślała o jakichkolwiek własnych warzywach, owocach albo kurach, jeśli jest taka możliwość.