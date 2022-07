Mama dziewięciorga dzieci odmawia antykoncepcji. Na jedzenie wydaje krocie

Ashley Couzens ma 36 lat, własną firmę sprzątającą i... dziewięcioro dzieci. Wyżywienie tak dużej rodziny to miesięcznie kwota o równowartości 9,5 tys. zł. I choć słyszy zarzuty o braku odpowiedzialności, nie zamierza robić nic, by zapobiec kolejnym ciążom - donosi "The Mirror".