Mama Emmy Watson jest chora na cukrzyce. Aktorka robi wszystko, by ją chronić

Akcja #zostańwdomu nabiera rozpędu na całym świecie. Już nie tylko Polacy nawołują, by pozostać w czterech ścianach, ale również gwiazdy na całym świecie. Za granicą rozpowszechnia się trend pod hasłem "I stay home for" (zostaje w domu dla). Do tej akcji dołączyła Emma Watson, która martwi się o swoją mamę.

Emma Watson martwi się o chorą mamę (Getty Images)