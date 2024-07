Ok, rozumiem

Mandat to niejedyny problem. Kąpiel w fontannie ma wiele konsekwencji

Chociaż przy większości fontann widnieją znaki informujące o zakazie kąpieli, wciąż w miejskim krajobrazie pełno obrazków pluskających się dzieci. Pociechy robią to za przyzwoleniem rodziców. Niestety większość z nich wchodzi do fontann boso, zdarzają się przypadki, że niektóre mają gumowe klapki, a strój kąpielowy to często normalność.

Oprócz najmłodszych z fontann miejskich też starsi i nastolatkowie, którzy po powrocie z imprez, nabierają ochoty na szaleństwo i figle w wodzie. Przed takim zachowaniem ostrzega jednak nie tylko straż miejska, ale również Główny Inspektorat Sanitarny.

Kąpiele w fontannie mogą się źle skończyć

Najważniejsza rzecz to fakt, że woda w fontannach nie jest bezpieczna. Główny Inspektorat Sanitarny co roku podkreśla, że woda ta krąży w zamkniętym obiegu i nie jest badana pod kątem czystości. W efekcie fontanny często stają się siedliskiem groźnych bakterii. Krótka zabawa w takiej wodzie może mieć bardzo poważne konsekwencje zdrowotne, nawet wizytę w szpitalu. Dlatego tabliczki z zakazem kąpieli są tam umieszczane nie bez przyczyny.

- Jedną z kwestii, o której zapominamy bardzo często, jest higiena tych miejsc. Najczęściej fontanny nie są przystosowane do tego, żeby z nich korzystać jak z kąpieliska. Nie są bezpieczne, a właściciele tych miejsc nie są zobowiązani formalnie do tego, żeby sprawdzać ich bezpieczeństwo czy czyścić je z bakterii. I chociaż w przypadku Warszawy woda z miejskich wodociągów powinna spełniać pewne wymogi, to pamiętajmy, że fontanna jest zamkniętym obiegiem, gdzie nie następuje żadna wymiana wody. Na dodatek ostatnie upały są idealnym środowiskiem do rozwoju wszelkiego rodzaju bakterii - zaznaczył lek. Łukasz Durajski w rozmowie z portalem Onet.

GIS co roku zwraca uwagę, że woda w fontannach nie jest badana, nie nadają się ani do kąpieli, ani do picia ze względu na możliwość znalezienia tam m.in. bakterii gronkowca, salmonelli, pałeczki legionelli oraz bakterii kałowych.

Co grozi nam po kąpieli w miejskiej fontannie?

Kąpiel w fontannie może grozić zatruciem pokarmowym, zapaleniem spojówek, schorzeniami dróg oddechowych, stanem zapalnym dróg moczowych i pęcherza, reakcjami alergicznymi oraz grzybicą i innymi chorobami skóry.

- Zapalenie uszu, o którym mało kto pamięta, czy ostre zapalenia płuc wywołane pałeczkami Legionelli. Mógłbym mnożyć skutki kąpieli w nieskończoność. GIS podkreśla, że woda w fontannach nie jest zdatna ani do picia, ani do kąpieli. Dlatego naprawdę warto się dwa razy zastanowić, zanim będziemy szukać ukojenia po upałach w zabrudzonych zbiornikach w centrum miasta - dodał w rozmowie z Onetem lekarz Durajski.

Mandat za kąpiel w fontannie

Za kąpiel w miejskiej fontannie grożą nie tylko problemy zdrowotne, ale także finansowe. Zgodnie z artykułem 55 Kodeksu Wykroczeń, kąpiel w miejscu zabronionym może skutkować grzywną do 250 złotych lub naganą. Z kolei według artykułu 75. Kodeksu wykroczeń, "za złamanie zakazu kąpieli w fontannach może grozić mandat w wysokości 500 zł".

