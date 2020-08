Manicure na jesień. Jakie propozycje są najmodniejsze? Znajdź idealną inspirację dla siebie

Nie musisz ograniczać się w wyborze manicure na jesień . Oczywiście możesz postawić na głębokie bordo czy ciemniejszą zieleń, ale powinnaś pomyśleć przede wszystkim o modnych wariacjach na paznokciach . Manicure na jesień zachwyca nieoczywistością, a to w końcu idealny pretekst do stworzenia nietuzinkowych wariacji.

Manicure na jesień – wszystkie odcienie niebieskiego

W manicure na jesień warto postawić na zachwycające odcienie niebieskiego. Co prawda błękit kojarzy się z wakacjami, ale nie oznacza to, że nie można wybrać go do jesiennych stylizacji. Możesz pomyśleć zarówno o klasycznym niebieskim, lecz równie pięknie zaprezentują się wszelkie pastele, a nawet głębsze, jak i ciemniejsze propozycje. Jak widzisz, manicure na jesień w błękicie to propozycja w sam raz dla ciebie.