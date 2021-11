Marcela Leszczak i Michał Koterski wrócili do siebie. Aktor przeprosił ukochaną

- Jeśli się nie pielęgnuje związku, to musimy mieć świadomość, że każdy sam może ułożyć sobie życie. Ja cały czas podtrzymywałam, że nie jestem gotowa na nowy związek z mężczyzną. A czy byłam wściekła? To jest zbyt mocne określenie. Dla mnie Michała szczęście było bardzo ważne. Co przeżywałam w środku? Różne rzeczy, ale zostawię to dla siebie. Możesz się domyślić, co przeżywa osoba, która wychodzi ze związku, a ta druga układa sobie życie. Jest to na pewno trudne. Michał przeprosił też za to, że był powściągliwy w uczuciach, we wrzucaniu zdjęć - dodała w rozmowie z dziennikarzem "Plotka".