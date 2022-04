Marcela Leszczak postawiła na totalną metamorfozę. "Będę blondziakiem"

Marcela Leszczak i Michał Koterski wrócili do siebie

W zeszłym roku para ogłosiła, że to definitywny koniec ich związku. Najwyraźniej jednak uczucie było silniejsze. Celebryci znów są razem i raczej nie zanosi się na to, aby w najbliższym czasie miało to się zmienić. Koterski po raz kolejny oświadczył się ukochanej, która drugi raz powiedziała "tak". Narzeczeni wspólnie wychowują syna Fryderyka. Fani Marceli i Michała ciągle czekają na wieści o ślubie, para natomiast z formalizacją związku się nie śpieszy.