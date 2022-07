Marcelina Zawadzka zachwyciła na Miss Supranational 2022. Czerwona mini przykuwa uwagę

Marcelina Zawadzka - kim jest?

Marcelina Zawadzka jest modelką i prezenterką. Wcześniej przez lata była związana z Telewizją Polską. Współprowadziła program "Pytanie na Śniadanie" w duecie z Tomaszem Wolnym, była gospodynią magazynu "Lajk!", programu "Bake Off – Ale ciacho!", a także "The Voice of Poland". Od 2021 roku współpracuje z telewizją Polsat, gdzie prowadziła m.in. "Sylwester z Polsatem" czy show "Farma".