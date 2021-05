W drogerii nie byli w stanie nic kupić. Teraz sprzedają swoje pomadki z buraka za 65 złotych

Nasza świadomość rosła, bardzo dużą wagę przykładaliśmy do bycia w zdrowiu, a więc w niemałym stopniu również do tego czym się odżywiamy na co dzień. To musiało iść w parze z tym, co aplikujemy na skórę. Co z tego, że odżywiamy się dobrym , kiedy od zewnątrz się trujemy. To czym smarujemy skórę, też jest pożywieniem i wnika do krwiobiegu.