Marcin Hakiel udzielił kolejnego wywiadu. Mówi o Tinderze, pragnieniu kolejnego dziecka i udziale w "Tańcu z Gwiazdami"

– No zadzwonili do mnie teraz. (…) Nie, ja mam swoje lata, miałem też jakiś czas temu poważną kontuzję pleców. Wiem, że niektórzy tancerze są rocznikowo nawet starsi ode mnie, ale młodsi duchem chyba są. Ja podziwiam niektórych, że dają radę, bo to nie jest tylko program telewizyjny, ale naprawdę ciężka praca. To jest wiele godzin na sali tanecznej z gwiazdą, żeby to wszystko dobrze przygotować. Ja swoich kilka edycji już przeżyłem, z chęcią czasem oglądam, ale to z pozycji obserwatora, oceniającego. Poza tym mam naprawdę dużo pracy. (…) Mam co robić. Też lubię taki czas z dziećmi. Lubię, jak mam takie dni, że mogę je odebrać ze szkoły, razem coś porobić, pójść na spacer, a jednak programy telewizyjne wymagają dyspozycyjności – wyznał Marcin Hakiel w Plejadzie.