Marcin Kolczyński zginął, ratując troje cudzych dzieci. Teściowa nie kryje żalu

To nie pierwszy raz, kiedy teściowa Kolczyńskiego zabrała głos w sprawie. Wcześniej wypowiadała się już w imieniu swojej córki Moniki. Kobieta przyznała, że cała rodzina jest zrozpaczona, a dzieci dopytują o tatę. "Monika rozpacza, że Marcin, ratując trójkę obcych dzieci, osierocił troje swoich. Ale tłumaczę jej, że tak musiało być, że jej mąż jest bohaterem. Zrobił, co było trzeba" – wyjaśniła.

Marcin Kolczyński wyjechał do Holandii, by dorobić. W Polsce czekała na niego żona z trójką dzieci: 12-letnią córką i dwoma synami, 10-latkiem i 2-latkiem. Mężczyzna podczas przerwy w pracy pojechał na pobliską plażę. To właśnie tam przebywała również rodzina wczasowiczów z Niemiec. Gdy Marcin usłyszał rozpaczliwy krzyk matki, wskoczył do morza, by uratować dzieci, tracąc przy tym życie.