Marcin Miller pokazał zdjęcie ze szpitala. Fani ruszyli ze wsparciem

Miller jest jednym z najpopularniejszych muzyków disco-polo. Zaledwie jako 20-latek założył z Krzysztofem Cieciuchem zespół Boys, który początkowo grywał głównie w dyskotece El Dorado. To właśnie Miller od początku odpowiadał za kompozycje i teksty utworów. Gdy w połowie lat 90. Polskę opanowała moda na ten gatunek muzyczny, Boysi błyskawicznie wdarli się do czołówki i wylansowali wiele przebojów z "Jesteś szalona" do dziś granym na weselach i festynach na czele.