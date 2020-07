Marcin Prokop o Szymonie Hołowni. "Teraz wszedł w dziedzinę, która jest mi zupełnie obca i z którą nie chcę mieć nic wspólnego"

Bez wątpienia Szymon Hołownia okazał się czarnym koniem wyścigu o fotel prezydenta. Bezpartyjny kandydat, który do tej pory był kojarzony z show-biznesem, zdobył prawie 14 proc. poparcia i uplasował się na trzecim miejscu.

Marcin Prokop o Szymonie Hołowni

Takiego sukcesu nie mógł nie skomentować jego kolega Marcin Prokop. W rozmowie z magazynem "Gala" przyznał, że do sceny politycznej mu jeszcze daleko, ale wierzy w sukces i plan swojego przyjaciela."Szymon nie jest osobą jednoznaczną i jak każdy wyjątkowy człowiek ma bardzo wiele różnych odcieni, czasem nadążanie za nim bywa trudne.Teraz wszedł w dziedzinę, która jest mi zupełnie obca i z którą nie chcę mieć nic wspólnego, czyli w politykę" – mówił prezenter.

Zaznaczył również, że pieniądze nie były motywacją polityka. "Ale to jest człowiek, który wszedł do polityki nie po pieniądze, bo mógłby zarobić je w zupełnie innym miejscu. Jest bardzo sprawnym menedżerem, pod wieloma względami jest osobą wybitną. Liczę na to, że Szymon zmieni ten świat na tyle, że będę mógł spojrzeć na politykę łaskawszym okiem" – zachwalał Prokop.