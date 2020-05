Urszula Brzezińska-Hołownia o ślubach jednopłciowych. Małżeństwo to dla niej związek kobiety i mężczyzny

Urszula Brzezińska-Hołownia, żona Szymona Hołowni, zdradza swoje poglądy

Brzezińska-Hołownia, chociaż chce dotykać "ważnych i drażliwych spraw", nie chce skupiać się na polityce, gdyż uznaje to za powielanie działań prezydenta. Jej zdaniem rola pierwszej damy jest sprowadzona do ogólników, co chciałaby zmienić.

Zapytana o swój stosunek do ustawy zakazującej aborcji powiedziała, że przed wypracowaniem nowego kompromisu dotyczącego tej kwestii zajęłaby się tematem edukacji seksualnej, dostępu do antykoncepcji i wyrównania płac, które niestety są często pomijane.

"Jeśli miałabym być głosem kobiet, to po pierwsze zwróciłabym uwagę, że temat aborcji przykrywa inne obszary walki o ich prawa. Uważam, że mamy sporo do odrobienia w Polsce, zanim wypracujemy nowy kompromis dotyczący aborcji" – zauważyła. "To temat edukacji seksualnej, dostępu do antykoncepcji, równego podziału obowiązków domowych, wyrównania płac. Zaczynamy od końca, a powinniśmy dziś rozmawiać o podstawach równości".