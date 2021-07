Marcin Tyszka sam zaprojektował mieszkanie. Efekt zwala z nóg

- Każdy projekt, który robię ma być uśmiechnięty i ciepły . W modzie szukam piękna, we wnętrzach harmonii... Nikt mi nie wmówi, że dobrze się czuje w szarej norze... podobnie żadna kobieta nie chce być siną topielicą... moda to fantazja, po to ją kupujemy by mieć szersze ramiona, bardziej krągłe biodra i dłuższe nogi... moda we wnętrzach zmienia się wolniej i całe szczęście bo remont domu to spory wydatek.