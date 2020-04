Marek Borowski: "Banki żywności pracują na pełnych obrotach"

Panie prezesie Mówi pan że Przybywa osób które potrzebują pomocy jest takie ryzyko że pojawi nam się większa skala biedy w Polsce oczywiście takie ryzyko ponieważ nawet w poprzednim poprzedniej audycji i państwa był są pokazane skutki dla restauratorów już mamy też zgłoszenia że duża część osób trans Straciła pracę z końcem marca on jeszcze się nie pojawiły w urzędach ale już wiadomo że te rodziny i te osoby będą miały dochody i już mamy sygnały od organizacji i ośrodków Pomocy Społecznej że w najbliższych miesiącach musimy spodziewać się wzrostu osób bezrobotnych i takich osób które będą pomocy jako banki żywności oczywiście chcemy reagować My w tej chwili mamy też przez ten działania zwiększone swoje koszty bo no tak jeżeli powstaje jakiekolwiek zagrożenie i powstaje jakakolwiek klęska żywiołowa to organizacje społeczne wtedy pracują zdecydowanie na wytężony obrotach przez co też rosną ich potrzeby zasoby kadrowe ale rosną również ich potrzeby w środki finansowe Chociażby po to żeby odbierać i dostarczać żywność w tej chwili jako banki żywności też uruchomili leasingową ona jest i na stronie naszej banki żywności na stronie zrzutka.pl ratowanie żywności i dostarczanie tej żywności do osób które potrzebują wsparcia naszych statystykach pokazujemy że uratowanie 80 kg żywności kosztuje nas jako banki żywności tylko 10 zł a z tych 80 kg żywności można przygotować miesiąc pełnowartościowego wyżywienia dla jednej osoby więc tutaj zachęcamy też do wpłacania środków finansowych na organizację tej pomocy bo rzeczywiście to na imprezie dzisiaj rozmawialiśmy między innymi z panią która zajmuje się handlem detalicznym i ona mówi że generalnie jednym z problemów sklepów Może przez to że jest mniej ludzi część żywności się po prostu marnuje czy wy jesteście jeszcze w stanie przyjmować od sklepów taką żywność żeby się nie zdążyła zmarnować Oczywiście że tak my jesteśmy w stanie przyjąć w tej chwili w zasadzie każdą ilość żywności banki żywności Tak jak już wspomniałem wszystkie pracują na pełnych obrotach dochody odbierają tą żywność sieci handlowych i dostarczaniu do naszych magazynów mamy umowy za około dwoma tysiącami sklepów w Polsce Codziennie to Samochody jeżdżą jednak zauważamy z sieci handlowych tej żywności świeżej zdecydowanie mniej więc być może to jest też kwestia które pracują bo w tej chwili wszyscy trochę pracujemy w bankach żywności też próbujemy wprowadzać dwie zmiany natomiast też w sklepach załogi pracują na z pasami przygotowanie żywności do odbioru stanowi jakiś problem dla jednostki prowadzącej sklep więc tutaj z naszej strony też apel że wszystko co jest do spożycia i mogłoby trafić jeszcze do osób potrzebujących my bardzo chętnie przyjmiemy I to jest właśnie ten kierunek działania dostarczania do banków żywności No to właśnie pani w razie to powiedzmy o tym jak bezpiecznie żywność którą mamy albo którą normalnie byśmy włożyli do tych koszyków w sklepach tej możliwości teraz nie ma to jak bezpiecznie oddać to co mamy co chcielibyśmy wam przekazać jako banki żywności Oczywiście musimy działać zgodnie z wszelkimi wyrazami sanitarnymi więc my musimy znać pochodzenie tej żywności my odbieramy żywność ze sklepów odbieramy żywnością niektóre banki żywności próbują uruchamiać pasywne zbiórki żywności czyli sam koszt w sklepie Natomiast jeżeli konsumenci mają żywność którą chcielibyśmy Podziel funkcjonuje szereg aplikacji Food sharing owych w których poszczególne pojedyncze osoby mogą wymieniać się już żywnością która została zakupiona to chodzi oczywiście o względy bezpieczeństwa i staramy się żeby te standardy były zachowane oczywiście przyjmiemy całą żywność znając ich źródło pochodzenia