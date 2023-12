Marek Sierocki pożegnał się z TVP. Dziennikarz bardzo chroni swoją prywatność

Życie prywatne

Swego czasu Sierocki dorabiał sobie jako DJ. Imprezy prowadził już jako 17-latek i - jak mówił w wywiadzie dla portalu życiepw.pl - pierwszą dyskotekę poprowadził w podziemiach kościoła. "Było to w 1976 r. i graliśmy jako zespół na dyskotece do tańca, a ponieważ tego repertuaru nie mieliśmy za dużo, to też między kolejnymi występami puszczałem muzykę z płyt, trochę z magnetofonu" - wspominał.