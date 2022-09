Margaret zaskoczyła stylizacją w Gdyni. Postawiła na całkowity luz

Margaret postawiła na luz. Wybrała oversize'ową bluzę i skórzaną kurtkę

Na tegorocznej edycji Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni pojawiła się także Małgorzata Jamroży, czyli Margaret. Wokalistka, znana z upodobania do zabawy modą, również wybrała wygodne i modne połączenie. Założyła za dużą, oversize’ową bluzę w intensywnie niebieskim kolorze z komiksowym nadrukiem. Na to narzuciła brązową, skórzaną kurtkę w stylu vintage. Do tego piosenkarka założyła jasne dżinsy z prostą nogawką oraz masywne, białe, sportowe buty na wysokiej podeszwie.