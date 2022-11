Maria Dębska błyszczała w cekinach. Ten zestaw może być inspiracją do sylwestrowych stylizacji

Maria Dębska to jedna z najbardziej utalentowanych aktorek w Polsce. Jest znana z takich produkcji jak: "Zabawa, zabawa" i "Ślepnąc od świateł", a ostatnio dołączyła do obsady świątecznego hitu "Listy do M. 5". Gwiazda chętnie pojawia się na imprezach branżowych, na których prezentuje się w niezwykle dopracowanych stylizacjach. Ostatnio była gościem na pokazie Mariusza Przybylskiego i znów nie zawiodła.