Maria Dębska na Orłach 2022 przyciągała wzrok. Wybrała kreację godną Hollywood

Maria Dębska w odważnej kreacji na Orłach 2022

Maria Dębska pojawiła się na Orłach 2022 w dopasowanej, czerwonej sukni, sięgającej do ziemi. To kreacja bez ramiączek z licznymi przeszyciami oraz dwoma wstawkami z czerwonej, prześwitującej koronki. Z pewnością była to śmiała stylizacja, na którą nie każda gwiazda by się zdecydowała. Aktorka nie ma zamiaru jednak ukrywać swoich kształtów. Wyjaśniła to w jednym z wywiadów, którego udzieliła po premierze filmu "Bo we mnie jest seks" o Kalinie Jędrusik.