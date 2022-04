Maria Dębska zadała szyku w tym stroju. Wybrała ponadczasowy zestaw

Aktorka postawiła na wyjątkowo prosty i skromny, ale jednocześnie klasyczny i ponadczasowy zestaw. Założyła białą marynarkę, do której dobrała czarny top z delikatnym koronkowym wykończeniem i dekoltem w kształcie litery V, a także wąskie czarne spodnie oraz wysokie czarne szpilki. Dębska dodała do tego jasny, perłowy naszyjnik. Gwiazda filmu "Bo we mnie jest seks" miała także przypiętą do klapy marynarki wstążeczkę w narodowych ukraińskich kolorach.