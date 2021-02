Maria Prażuch jest w związku z Marcinem Prokopem od prawie 20 lat. W najnowszym wywiadzie przyznała się do wielu słabości

Kiedy Maria Prażuch poznała Marcina Prokopa na jednej z imprez w 2003 roku, powiedziała znajomym, że rozkocha go w sobie. I tak się stało. Trzy lata później para przywitała na świecie córeczkę Zofię, która skończyła 15-lat.

Rzuciła pracę w nieruchomościach

Maria Prażuch w tym roku skończy 42 lata, przez długi czas przebywała w USA, stąd jej amerykański akcent. Kiedy wróciła do kraju z Chicago, od razu poznała ukochanego. Obecnie joginka i menedżerka gwiazd, pracowała kiedyś w marketingu i nieruchomościach. Praca ta przysłoniła jej wszystko inne i była destrukcyjna – podaje "Viva".

Ujawniła, że przez jakiś czas zmagała się z bardzo poważnymi atakami nerwicy. Powtarzały się one regularnie, mimo trenowania kolejnych dyscyplin i wielu prób poradzenia sobie z tym zaburzeniem. Wreszcie żona Marcina Prokopa nauczyła się panować nad oddechem. Pomocne okazało się m.in. morsowania i nurkowanie bez maski.

Nowa pasja

Z czasem do treningów jogi doszła chęć uczenia innych. I to właśnie z tym Maria Prażuch związała swoje obecne, zawodowe życie.

"Przychodzi taki moment, że musisz podzielić się tą praktyką, że czujesz, że aż się zsikasz, jak się tym nie podzielisz, czujesz taki moment, że chcesz pomóc. Pierwszy sygnał, że chcesz uczyć, to wtedy, kiedy inaczej patrzeć na ludzi na ulicy. (…) Zaczynasz analizować ciało, żeby pomóc temu człowieczkowi. (…) Poczułam, że chce to robić. Przychodzi taki moment, że wiesz, że chcesz i możesz to robić" - wyznała.