Mariah Carey zaprosiła kamery na szczepienie. Nagle rozległ się straszny pisk

Mariah Carey to artystka obdarzona niesamowitym głosem, którego skala wynosi aż pięć oktaw. Diwa od trzech dekad jet aktywna na scenie muzycznej. Niestety ubiegły rok nieco oddalił ją od koncertowania - wszystko ze względu na trwającą do dzisiaj pandemię koronawirusa. Teraz jednak 51-letnia Carey może powoli zaczynać myśleć o śmielszym uczestniczeniu w przemyśle muzycznym. Wszystko dzięki temu, ze gwiazda właśnie została zaszczepiona przeciwko Covid-19.

Pisk Mariah Carey

Na krótki "zabieg" artystka postanowiła zaprosić kamery. Być może w ten sposób diwa chciała dać przykład swoim fanom i zachęcić ich do jak najszybszego - w miarę możliwości - przyjęcia szczepionki. Carey krótkie nagranie ze swojej wizyty w przychodni zamieściła na Instagramie. Krótki filmik został opatrzony podpisem "skutek uboczny", który nawiązuje do... "5-cio oktawowego" pisku, który można usłyszeć na nagraniu. Jednak mimo wszystko trzeba przyznać, że Mariah Carey była bardzo dzielna podczas szczepienia - z jej twarzy chyba w ogóle nie schodził uśmiech!

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!