To dla niej Zamachowski miał stracić głowę. Tak rozpadło się jej pierwsze małżeństwo

Gabriela Muskała to aktorka, którą widzowie pamiętają z takich produkcji, jak "Londyńczycy" czy "Moje córki krowy". Teraz jednak o Muskale zrobiło się głośno nie za sprawą ról aktorskich, lecz jej rzekomego romansu ze Zbigniewem Zamachowskim. Jak donosi tygodnik "Na Żywo" to właśnie dla niej aktor miał stracić głowę i podjąć decyzję o rozstaniu z Moniką Zamachowską. Jak pisze tygodnik, Muskała i Zamachowski poznali się na deskach Och-Teatru, gdzie razem grali w spektaklu "Oszuści".

Nieudane małżeństwo ze Zglińskim

- Mieszka w Polsce już ponad 20 lat. Mówi się, że tutaj czuje się Szwajcarem, a w Szwajcarii – Polakiem. Greg łączy w sobie szwajcarską precyzję i spokój z polskim szaleństwem, którego na co dzień nie pokazuje, ale ja je dobrze znam. Od dziesiątego roku mieszkał za granicą, wrócił do Polski dopiero na studia - mówiła o ówczesnym małżonku Moskała w rozmowie ze "Zwierciadłem" w 2014 roku.

