Łukasz Schreiber kandyduje na stanowisko prezydenta Bydgoszczy. Wraz ze startem kampanii, małżonkowie zaczęli atakować się niezbyt przyjemnymi komentarzami - i to publicznie. Teraz głos zabrał Schreiber, który wyjawił, że jego związek z Marianną rozpadł się. Polityka czeka drugi rozwód?

O przeszłości Łukasza Schreibera pisała niegdyś "Polityka". Jak wynika z przedstawionych w artykule informacji, polityk był w przeszłości żonaty. Co więcej, owocem tego związku jest córka. Pierwsze małżeństwo zakończyło się rozwodem. Marianna Schreiber o wszystkim wiedziała.

Łukasz Schreiber udzielił wywiadu portalowi metropoliabydgoska.pl. Jak zaznaczył, w trakcie kampanii chciałby szczególnie dbać o prywatność swoją i bliskich, zwłaszcza że ostatnie tygodnie nie należą do najprostszych.

Mężczyzna odniósł się też potem do kwestii często poruszanej przez samą Mariannę Schreiber.

