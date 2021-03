Marianne Faithfull i Mick Jagger. Z niewinnej nastolatki stała się skandalistką. Po rozstaniu z gwiazdorem, upadła

Marianne Faithfull była delikatną dziewczyną z wyższych sfer. Miała talent, urodę i świat stał przed nią otworem. Z czasem weszła w świat londyńskiego rock’n’rolla i szybko stała się skandalistką. Po rozstaniu z Mickiem Jaggerem upadła na dno, mieszkała na ulicy i zarabiała tylko na kolejne działki ciężkich narkotyków.

"Się masz lala" – tak zagaił do Marianne Faithfull Mick Jagger na spotkaniu w 1964 roku, na jednym z londyńskich przyjęć – podaje "Uroda Życia". Choć został za to uznany za opryskliwego gbura, wokalistka i gwiazdor szybko się do siebie przekonali. Zostali przyjaciółmi, kochankami, a w konsekwencji małżeństwem.

Z wokalistą The Rolling Stones Marianne Faithfull imprezowała i z dnia na dzień sięgała po coraz mocniejsze narkotyki. W końcu upadła. Mick Jagger poszedł dalej i rozwijał karierę, a ona zniknęła ze sceny – pisze portal.

Dziewczyna o arystokratycznych korzeniach

Marianne Faithfull marzyła o karierze piosenkarki, miała talent, arystokratyczne korzenie, alabastrową cerę i urodę niewiniątka. Przez szybkie życie u boku Jaggera straciła w wieku 19 lat reputację. Na jednej z imprez doszło do bójki, na miejsce wezwano policję. Funkcjonariusze rozpuścili plotkę, że zastali w pokoju Faithfull i Jaggera podczas seksu oralnego z użyciem batonika Mars. Ta historia ewoluowała, była początkiem końca młodej gwiazdy, zapalnikiem, który sprawił, że straciła uznanie.

"Kiedy tracisz reputację w wieku 19 lat, tracisz wszystko" – mówiła Markowi Hodkinsonowi, autorowi książki "As Years Go By. Marianne Faithfull".

Związek z Mickiem Jaggerem

Ich relacja była wypełniona używkami. Kobieta sięgała po coraz mocniejsze narkotyki, po których traciła kontakt z rzeczywistością. Dla przykładu, wychodziła na ulicę w samym futrze.

W 1968 roku mimo szybkiego życia, para postanowiła się ustatkować. Marianne zaszła w ciążę. Z powodu ich luźnego podejścia do związku i ciągłych romansach obydwu stron, dochodziło do konfliktów. Jagger poznał piosenkarkę, z którą zaczął zdradzać żonę. Ta nie wytrzymała, ze stresu poroniła.

Później jeszcze starli się dobudować relację, ale bezskutecznie. W 1970 roku para definitywnie zakończyła związek. Marianne Faithfull opuściła dom Jaggera w Londynie. Rozstanie było dla niej bolesne, nie poradziła sobie z nim i z nałogiem. "Następne lata spędziła na ulicy, mieszkając w squatach i podejmując pracę jedynie po to, by mieć pieniądze na narkotyki. Do nagrywania płyt wróciła dopiero po dziewięciu latach" – podaje "Uroda Życia". Album, który ujrzał światło dzienne był przepełniony smutkiem, głos wokalistki był zachrypnięty, nie pozostało z niego nic po dawnej świeżości.

