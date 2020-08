Marieta Żukowska w białej sukience z odkrytymi plecami. To hit lata 2020

Biała sukienka, w której Marieta Żukowska pozowała do wakacyjnego zdjęcia, to najmodniejsza rzecz tego lata. Lekka, lniana sukienka z odsłoniętymi plecami powinna trafić do każdej wakacyjnej walizki.

Marieta Żukowska w białej sukience na lato (ONS)