Biała sukienka. Czy masz już w szafie najmodniejszy hit sezonu?

Jednym z największych hitów modowych sezonu jest niewątpliwie biała sukienka. Pasuje do każdego typu urody, a przy okazji łatwo ją wystylizować na wiele sposobów. Jasny kolor i zwiewność to największe atuty tego typu letnich kreacji. Biała sukienka sprawdzi się na wiele wakacyjnych okazji, co sprawia, że to wyjątkowy i obowiązkowy model w szafie.

Biała sukienka to niezaprzeczalny hit sezonu letniego. (Getty Images)