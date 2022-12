Marina Łuczenko wybrała najlepszego mema z Wojciechem Szczęsnym. Śmiała się z niego do łez

Łuczenko wybiera najlepszego mema ze Szczęsnym w roli głównej

Wojciech Szczęsny przeszedł do historii. Światowe media jednogłośnie nazwały go "bohaterem mistrzostw świata". Jest jednym z trzech bramkarzy, którzy dwukrotnie obronili karnego podczas mundialowych rozgrywek. Wśród polskich piłkarzy wyprzedził go w tej kategorii tylko jeden sportowiec - Jan Tomaszewski.