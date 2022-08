Marina Łuczenko w kontrowersyjnych butach. Znajdziemy je w jesiennych trendach

Z czym nosić czółenka na platformie?

Myślisz, że takie "niecodzienne" obuwie jest tylko dla gwiazd, które mogą przebierać wśród ubrań w gigantycznych garderobach? Nic bardziej mylnego! Czółenka na platformie, a także botki na podwyższonej podeszwie są wbrew pozorom bardzo uniwersalnym modelem, który będziemy nosić nawet z totalnymi basicami. Będą wyglądać obłędnie z długimi jeansami typu straight, ołówkowymi spódnicami do kolana, garniturami i dzianinowymi sukienkami. Założysz je zarówno w stylizacjach na co dzień, do pracy, jak i na randkę czy sylwestra.