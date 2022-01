Marlena porzuciła życie w Polsce. Dziś mieszka w Australii

Generalnie godzina pracy to dobry lunch czy cztery kawy. Tu jest np. kultura chodzenia na śniadania. Takie śniadanie kosztuje 25-30 dolarów i jesteś w stanie zarobić na nie, pracując przez godzinę. Co do cen produktów, to na początku wydały mi się szokujące, ale to tylko dlatego, że wtedy jeszcze nie miałam odnośnika do zarobków. Przykładowo cena wina ze średniej półki to około 25 dolarów, a najtańszego chleba - 5 dolarów. Z tym że mam na myśli popularny w Australii chleb tostowy. Taki lepszy chleb kosztuje w granicach 15 dolarów.