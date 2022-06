Marta Chodorowska pokazała odważne zdjęcie. Komentarz Żaka rozbawił fanów

Marta Chodorowska opublikowała zdjęcie z rozbieranej sesji

Marta Chodorowska aktywnie prowadzi swoje media społecznościowe, gdzie chętnie chwali się kulisami pracy na planie seriali, ale także pokazuje momenty z codzienności, odpoczynku czy wyjazdów. Święta wielkanocne spędziła we Włoszech, gdzie zdecydowała się na kąpiel w jeziorze Garda. "Pierwsza kąpiel wiosenna. Czy to jeszcze morsowanie? Czy już nie…. Woda lodowata, ale jaka wspaniała!" - podkreśliła w opisie do nagrania.