Marta Kaczyńska nie wywiesiła biało-czerwonej flagi. Są i tacy, którzy to zrobili

Święto Flagi zostało ustanowione w 2004 roku, by szerzyć wiedzę o polskich symbolach narodowych i umacniać polską tożsamość. Od tamtego czasu co roku wielu Polaków wywiesza 2 maja polskie flagi. By podtrzymać wartość polskich symboli, w 2008 r. Lech Kaczyński podjął się przywrócenia kokardy narodowej. I tak od tamtej pory możemy zauważyć kokardy przypięte do ubrań polityków czy osób publicznych podczas najważniejszych uroczystości państwowych.