Zapytano ją o aborcję. "Cieszę się, że nie muszę podejmować decyzji"

"Wybory kobiet" to podcast prowadzony przez Aleksandrę Pawlicką i Arletę Zalewską. W najnowszym odcinku został poruszony temat, którym żyje cała Polska. Dziennikarki przyjrzały się bowiem żonom skazanych posłów. Do rozmowy dołączyła również prezydentka Gdańska, Aleksandra Dulkiewicz, która została zapytana o prawo do aborcji.