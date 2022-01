Marta "Mandaryna" Wiśniewska pokazała relację ze studniówki Fabienne. Efektowna kreacja

Kulisy wydarzenia

Fabienne skrzętnie przygotowywała się do przyjęcia, co pokazała Marta Wiśniewska na swoim profilu na Instagramie. Przed wydarzeniem była u kosmetyczki i fryzjera. Jeszcze wcześniej uczyła się chodzić na szpilkach. Na nagraniach Mandaryny można zobaczyć, czy opanowała tę sztukę do perfekcji.