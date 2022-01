Marta Manowska zakochana? Ojciec rolnika Roberta Bodziannego zabiera głos

Początek znajomości Marty Manowskiej i Roberta Bodziannego

Przypomnijmy, że Marta Manowska poznała się z Robertem Bodziannym na planie show "Rolnik szuka żony". Co zaskakujące, to nie on, a jego brat był bohaterem hitowej produkcji TVP. Paweł Bodzianny z sukcesem zakończył swoją przygodę z programem. Podczas nagrań odnalazł miłość swojego życia, Martę Paszkin, z którą już niebawem stanie na ślubnym kobiercu.