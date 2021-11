"Rolnik szuka żony": Bogusia i Krzysztof już po ślubie. Są zdjęcia z wesela

Bogusia i Krzysztof to bohaterowie ósmej edycji kultowego programu "Rolnik szuka żony". Zakochani zaręczyli się zaledwie po pięciu dniach znajomości, a dziś są już szczęśliwym małżeństwem. "To jest najlepsze wesele, na jakim byłam. Jeżeli od połowy tańczysz w butach zamiennych panny młodej, to znaczy, że jest bliskość. Swatka!" - napisała na Instagramie prowadząca show Marta Manowska.