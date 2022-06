Marta Manowska zaniepokoiła fanów. Nigdy nie widzieli jej tak smutnej

Do fotografii dodała krótki wpis, który wyjaśnia powód zatroskania prezenterki. "To były bardzo trudne dni. »Matki wojny«" - napisała na swoim profilu instagramowym. Chodzi o cykl dokumentalny pt. "Matki wojny". Przedstawia on tragiczne i przejmujące historie i relacje kobiet, które uciekły z Ukrainy ogarniętej wojną. Nic dziwnego, że dziennikarka opublikowała tak poważne zdjęcie.