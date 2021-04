Marta Wierzbicka pokazała garderobę. Jest tam co robić

Wystrój retro, wielka garderoba

- Dzisiaj wtorek jak poniedziałek. Z racji tego że, teatry jak wiadomo są zablokowane dalej, biorę się dzisiaj za szafę. Nie wiem jak to się stało, że moja szafa była generalnie bardzo ograniczona, znowu jest wielka, dużo jest rzeczy. Muszę to ewidentnie posegregować – powiedziała aktorka.

Wierzbicka ma chyba sporo do roboty w swojej garderobie. Oby "pożegnanie" z nienoszonymi ubraniami nie było zbyt smutne. Aktorka wyznała, że planuje sprzedać część swoich rzeczy.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!