Marta Żmuda-Trzebiatowska pomogła dziecku z sąsiedztwa

"Wiele ludzi mówi, że pandemia nas do siebie zbliżyła. Ja mam inną obserwację. Uważam, że jest teraz dużo agresji i boimy się siebie. Może to przez izolacje, maski i zamykanie się. Pandemia wywróciła życia ludzi do góry nogami i trzeba to rozumieć. Jednak nie uważam, że jesteśmy teraz razem. Jesteśmy bardzo osobno i mnie to smuci" - powiedziała dla serwisu pomponik.pl.