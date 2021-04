Maja Bohosiewicz wygadała się? Jedną ikonką zdradziła płeć dziecka przyjaciółki

Bohosiewicz "zdradziła" płeć

W ostatnim czasie w sieci można znaleźć wiele zdjęć Zborowskiej z bliskimi jej sercu koleżankami. Do tego zacnego grona należą: Olga Frycz, Maja Bohosiewicz i Agata Rubik. Wszystkie trzy panie mają już spore doświadczenie, jeśli chodzi o ciążę i macierzyństwo, więc nic dziwnego, że Zborowska utrzymuje z nimi bliską relację – w końcu zawsze może liczyć na ich wsparcie i pomoc.

Właśnie pod jedną ze wspólnych fotografii przyjaciółek znalazł się opis Mai Bohosiewicz, która w pewien sposób zdradziła płeć dziecka Zborowskiej. Agata, Maja i Olga głaszczą rosnący brzuszek aktorki, tym samym czynią to zgodnie z przyjętym zwyczajem.

Czy przyjaciółka przypadkowo umieściła emotkę dziewczynki, czy też zrobiła to celowo – na razie tego nie wiemy. Sprawa wyjaśni się dopiero po porodzie Zborowskiej.

