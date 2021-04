Dominika Gwit wskoczyła w obcisłe jeansy. Wygląda rewelacyjnie

Kariera zawodowa

32-letnia dziś aktorka nie skończyła studiów kierunkowych, ale w 2012 roku zdała eksternistycznie egzamin aktorski. Przed pandemią mogliśmy oglądać ją przede wszystkim na deskach teatralnych, w spektaklach komediowych, m.in. w "Szalonych nożyczkach" oraz "Czarno to widzę".

Oczywiście, najszerzej dyskutowaną kwestią jest… waga pani Dominiki. Aktorka w 2014 roku przeszła na restrykcyjną dietę i bardzo schudła. Swojej metamorfozie poświęciła nawet książkę pt. "Moja droga do nowego życia".

Efekt jo-jo

Niestety, efekt jo-jo pojawił się bardzo szybko, a aktorka nie tylko błyskawicznie wróciła do wcześniejszej wagi, ale znacznie przytyła. Od tej pory przekonuje, że w pełni akceptuje swoje ciało. Jednocześnie podkreśla, że cierpi na insulinooporność, boryka się z problemami z tarczycą i jest pod stałą opieką lekarza.

Nic dziwnego, że wiele kobiet zgłasza się do Gwit po radę – aktorka doradza im w wolnym czasie, gdzie kupić sukienki czy inne elementy garderoby w rozmiarze XXL. Sama chętnie pokazuje swoje stylizacje za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Udana stylizacja

Obecnie jej instagramowy profil śledzi 141 tys. użytkowników. Najnowsze zdjęcie pani Dominiki szczególnie przypadło im do gustu. Aktorka, która najczęściej wybiera sukienki i spódnice, zaprezentowała się bowiem w klasycznych, obcisłych jeansach. Dobrała do nich białą koszulę, narzutkę w kolorze khaki oraz czarne botki na niewysokim obcasie.

- Dzień dobry w piątek! Za oknem szarość, ale ja wprowadzam trochę uśmiechu! Dzisiaj w spodniach, koszuli i zalotnie. Stylówka trochę na home office , a trochę na tę pogodę szarą, coby się otulić kardiganem. Lubię siebie. Fajna ze mnie babka. Z Ciebie też! Wszystkie jesteśmy fajowe – napisała w opisie do zdjęcia.

Stylizacja bardzo przypadła do gustu fankom aktorki, czemu dały wyraz w komentarzach. "Cudowna stylizacja", "To jest dowód na to, że w każdym rozmiarze można wyglądać świetnie" czy "Uwielbiam twoje stylówki" – mogliśmy przeczytać pod fotką.