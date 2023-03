Martwy szczur w jedzeniu na wynos. Restaurację już zamknięto

Oświadczenie właścicieli

Właściciele lokalu postanowili odnieść się do sprawy na Facebooku. Napisali, że Eunice Lucero-Lee oraz jej mąż chcieli od nich wyłudzić kilka tysięcy dolarów w zamian za milczenie. Do swojego wpisu, w którym zapewnili, że żaden szczur nie mógł dostać się do jedzenia, dołączyli nagranie pokazujące, jak pracownik rozlewa zupę do opakowania. Nie ma jednak podstaw, by uważać, że to właśnie pudełko trafiło do pozywających restaurację małżonków.