Jest oburzona, jak potraktował ją kelner. "Seksizm, szowinizm, chamstwo"

To miała być przyjemna wizyta w ulubionej restauracji, niestety zakończyła się skandalem. W chorwackim Zadarze aktorka i influencerka, Tena Sakar Vukić, poczuła się obrażona przez kelnera, który zarzucił jej, że "źle się ubrała". "To przede wszystkim nieszanowanie kobiet w chorwackim społeczeństwie" - napisała. O co poszło?