Martyna Wojciechowska o paraolimpijce Brennie Huckaby. "Prawdziwa wojowniczka"

Martyna Wojciechowska o Brennie Huckbay

Podróżniczka nie raz wspomniała, że osoby, z którymi się spotyka, napędzają ją do działania. Teraz w mediach społecznościowych zwróciła uwagę na amerykańską snowboardzistkę Brennę Huckbay.

"Brenna Huckbay to prawdziwa wojowniczka. Kobieta Inspiracja" - rozpoczyna swój wpis Wojciechowska . Następnie przybliżyła swoim obserwatorom jej historię. "W wieku 14 lat z powodu raka straciła prawą nogę, ale to jej nie zatrzymało. Ma na swoim koncie dwa złote medale paraolimpijskie w jeździe na snowboardzie" - opisuje.

Podróżniczka zwróciła uwagę, że paraolimpijka jest pierwszą osobą po amputacji, która wystąpiła na okładce magazynu "The Sports Illustrated Swimsuit Issue", gdzie dotąd kostiumy reklamowały najsłynniejsze supermodelki jak Heidi Klum, Elle Macpherson czy Tyra Banks. "Brenna po publikacji napisała: 'To tak rzadkie widzieć kobiety z niepełnosprawnościami, przedstawiane publicznie jako seksowne. Powinnaś czuć się sexy w swojej skórze. To przecież twoja skóra!'" - cytuje Wojciechowska.