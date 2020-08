Martyna Wojciechowska podziwia Ashley Graham. Przyznała, że sama wstydziła się rozstępów po ciąży

Graham od początku swojej kariery jako modelka plus size zaznaczała, że kocha swoje ciało – czy to się komuś podoba czy nie. Chciała, by kobiety na całym świecie poszły jej śladem i zaakceptowały siebie takimi, jakie są. Gdy zaszła w ciążę, nie wycofała się w cień – kontynuowała swoją misję. Dziś, gdy jej dziecko jest już na świecie, nie ma problemu z pokazywaniem rozstępów. Spodobało się to Martynie Wojciechowskiej.