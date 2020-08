Martyna Wojciechowska o nietypowej parze z Austrii. "Wiek to tylko liczba"

Nella, która ma 67 lat i jej mąż Dietmar, który w tym roku skończył 73 ,nadal świetnie bawią się na parkiecie i to w jakim stylu! Małżeństwo Ehrentraut bierze udział w wielu konkursach tanecznych, z których często wracają z nagrodami lub wyróżnieniami, a filmiki z ich występów podbijają internet.

Para zaczynała swoją przygodę z tańcem w stylu lat 40. i 50. XX wieku. Potem zakochali się w rock and rollu i włączyli go do swojej choreografii. W ich układach tanecznych nie brakuje akrobacji i podnoszeń, a tempo czasami bywa zabójcze. Prywatnie są jest małżeństwem od 50 lat.