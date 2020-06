Martyna Wojciechowska: "Wojowniczki, które pokonały raka". Ta fotografia daje do myślenia

Martyna Wojciechowska opublikowała na instagramowym koncie zdjęcie dwóch dziewczynek. Uśmiechnięte w kolorowych oprawkach patrzą w kierunku obiektywu. To pierwsza warstwa fotografii, bo na drugiej widzimy - te same dziewczynki bez kończyn, z łysymi głowami. Tak. One zostały bohaterkami. Pokonały raka.

"Wojowniczki"

"PIĘKNO TO SIŁA, która jest w nas. Te dwie piękne dziewczynki to Mázia Tatau i Marjory Vitória. Wojowniczki, które pokonały raka. Uśmiech na ich twarzach ma wielką moc" - napisała podróżniczka. Obserwatorów Martyny Wojciechowskiej poruszyła ta fotografia. Wniosek: Czasem warto się zatrzymać i doceniać, to co ma się na co dzień. "I wszystkie nasze codzienne troski i problemy to nic z takimi pozytywnymi dziewczynami" - napisała jedna z internautek. "Fantastyczna siła drzemie w dziewczynach. Widać to! Brawo Wy!" - dodała kolejna.