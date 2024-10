Martyna Wojciechowska z nagrodą #Wszechmocne 2024. "Sama mam takie dni, że nie czuję się wystarczająca"

Martyna Wojciechowska to kobieta wielu talentów. Jej determinacja w rozwiązywaniu problemów społecznych, pasja podróżnicza i zaangażowanie w debatę publiczną sprawiają, że tytuł #Wszechmocna dla społeczeństwa idealnie ją opisuje.

Martyna Wojciechowska, odbierając nagrodę, wspomniała, że nigdy nie przygotowuje wcześniej swoich przemów. Płyną one prosto z serca, opierając się na emocjach. Tak też było podczas 3. edycji plebiscytu #Wszechmocne, w którym Martyna Wojciechowska.

Martyna Wojciechowska podkreśliła, jak ważne jest to, by w trudnych i ważnych momentach mieć koło siebie drugą osobę, która poda pomocną dłoń i wesprze w trudnych chwilach.

Martyna Wojciechowska podkreśliła, że to klucz do tego, by dokonywać rzeczy wielkich. Jest inicjatorką projektu "Młode głowy", który otwarcie mówi o zdrowiu psychicznym, wspierając w walce z problemami młodych ludzi. Program jest darmowy i dostępny dla każdego, kto czuje potrzebę skorzystania z niego.