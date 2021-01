Mary Jelkovsky i bodyspositive. "Czasem przybieranie na wadze oznacza polepszenie życia"

Mary Jelkovsky jeszcze kilka lat temu miała obsesję na punkcie swojego wyglądu i bała się utycia. Ciągła kontrola wagi w ostateczności doprowadziła do poważnych zaburzeń łaknienia u kobiety. Teraz Jelkovsky zmieniła swoje nastawienie do ciała i zaczęła propagować bodypositive, czym zachęca inne osoby do zaakceptowania siebie.

Share

Mary Jelkovsky propaguje ciałopozytywność. Źródło: Instagram.com @maryscupofteaa